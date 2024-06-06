Muğla'da Yangın Kontrol Noktasında Büyük Felaket Önlendi - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Kontrol Noktasında Büyük Felaket Önlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, polis kontrol noktasına sıçramadan TOMA ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi tellerden sıçrayan kıvılcımlar olarak belirlendi.

06.06.2024 20:40
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın sonrasında polis kontrol noktasının yanmasını TOMA ekipleri son anda önledi.

Yangın, Menteşe ilçesi Denizli yolu üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar sonrası tellerden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangını fark eden polis kontrol noktasındaki görevli polis memuru, durumu haber merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. TOMA ekiplerinin bölgeye yakın olması sayesinde yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. TOMA ekiplerinin etkin çalışması ile yangının polis kontrol noktasına ulaşması engellendi. Ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye gelerek yangını tamamen söndürdü. Yangın, hızlı ve koordineli müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis kontrol noktasında görev yapan memurlar ve çevredeki vatandaşlar, yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden söndürülmüş olmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebinin tellerden sıçrayan kıvılcımlar olduğu belirtilirken, yetkililer yangın riskine karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Yangın Kontrol Noktasında Büyük Felaket Önlendi - Son Dakika

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