Muğla'da Yangın Önlemleri İçin Genel Emir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Yangın Önlemleri İçin Genel Emir

Muğla\'da Yangın Önlemleri İçin Genel Emir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği, 18 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında kırsal alanda çalışma yapacakların önceden bildirimde bulunmasını zorunlu kıldı.

Muğla valiliği tarafından 18 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında il ve ilçe merkezleri dışında kalan tüm yerleşim birimlerinde tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik gibi yerlerde yapılacak çalışmalarda kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi, çalışmalar ile ilgili önleyici tedbirlerin alınması istendi. Aksi hareket edenler hakkında idari ve adli yaptırımlar uygulanacak.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde orman, tarım arazisi ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimizce genel emir yayımlanmıştır. 18 Ağustos-31 Ekim 2026 tarihleri arasında il, ilçe merkezleri dışındaki mahalleler, orman köyleri ve tüm açık alanlarda (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik vb.) yapılacak çalışmalarda kolluk bildirimi: Kaynak makinası, spiral, taşlama ve kesme aletleri kullanılmadan önce şahsen, telefonla veya Hayat 112 uygulaması üzerinden ilgili kolluk birimine (Jandarma/Polis) bildirim yapılacaktır. Alan temizliği çalışma alanının en az 10 metre çevresindeki tüm yanıcı maddeler (kuru ot, anız, ahşap vb.) temizlenecek veya doğal örtü ıslatılarak yangına dirençli hale getirilecektir. Çalışma süresince alanda en az 6 kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü ile yeterli miktarda su/ekipman hazır bulundurulacaktır. Kıvılcımların yayılmasını önleyici tedbirler alınacak ve alan sürekli kontrol altında tutulacaktır. Emre aykırı davrananlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli yaptırımlar uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve kurallara riayeti yeşil vatanımızın korunması için hayati önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağustos, Muğla, Çevre, Emir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Yangın Önlemleri İçin Genel Emir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı

12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 12:38:23. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Yangın Önlemleri İçin Genel Emir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.