Muğla'nın Yatağan ilçesi Dipsiz mevkiinde yıldırım kaynaklı olduğu öğrenilen orman yangını başladı.
Yatağan Dipsiz mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı tahmin edilen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yer ekipleri tarafından müdahale edilen orman yangınına hava araçları da sevk edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını - Son Dakika
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