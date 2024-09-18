Muğla\'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıldırım kaynaklı orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki ormanlık bir alanda yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ekipler olay yerine gelerek karadan müdahaleye başlarken, helikopterler de sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Yıldırım kaynaklı olduğu öğrenilen orman yangınında ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA