Ula'da yol kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ula'da yol kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ula\'da yol kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
12.07.2026 18:53  Güncelleme: 18:54
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Muğla'nın Ula ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yol kenarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi yakınlarında yol kenarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, hava araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yeşilova, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Muğla, Ula, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ula'da yol kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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