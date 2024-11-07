Muğla'da Yolcu Otobüsü Yangını: 30 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Yolcu Otobüsü Yangını: 30 Yolcu Tahliye Edildi

Muğla\'da Yolcu Otobüsü Yangını: 30 Yolcu Tahliye Edildi

Muğla Sakartepe rampasında seyir halindeki bir yolcu otobüsü aniden alev aldı. Otobüs şoförü, dumanları fark ederek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

07.11.2024 15:39  Güncelleme: 15:51
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Muğla Sakartepe rampasında rampa inişi aniden alev alan yolcu otobüsü kısa sürede alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.

Uludağ firmasına ait 34 HF 275 plakalı yolcu Çanakkale Biga ilçesinden Fethiye'ye seyir halinde iken, 30 yolcu ile Gökova Sakartepe rampasına inişi sırasında otobüsün önünden dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs şoförü dumanları fark etmesi üzerine otobüste bulunan yolcuları kısa sürede tahliye ederek indirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, trafik, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederken, siyah duman gökyüzünü kapladı.

Yangın sonrası Sakartepe rampasında trafik akışı iniş ve çıkış kısa süreliğine kapatıldı. Yangında otobüsteki hasar dışında yolcularda ve otobüs personelinde herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Yolcu Otobüsü Yangını: 30 Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika

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