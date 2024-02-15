Muğla\'nın Fethiye ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

AK Parti Ankara Adayı Altınok: Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın emeklilerle ilgili sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Altınok, emeklilere yardım yapmanın seçim vaadi olduğunu ve başka bir iktidar olsa emeklilerin maaş alamayacağını belirtti.