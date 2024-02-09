Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içindeki göçmenler gözaltına alındı.

09.02.2024 10:23
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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