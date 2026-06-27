Seydikemer\'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Gölbent Mahallesi yakınlarında bulunan zirai alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan yangına müdahaleye başladı. Yangına 3 helikopter, 1 uçak ile havadan; 10 arazöz, 5 su tankeri ve 1 iş makinesi ve çok sayıda personel ile karadan müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA