Dalaman’da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı - Son Dakika
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Dalaman’da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı

Dalaman’da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı
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Dalaman Kayadibi Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere karadan müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için de çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman’da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı - Son Dakika

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