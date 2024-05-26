Muğla-Denizli karayolu Menteşe Bağlarbaşı mevkiinde araç tütün tarlasına uçtu

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Muğla- Denizli karayolu Menteşe Bağlarbaşı mevkiinde seyir halindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası tütün tarlasına uçtu.

Bağlarbaşı mevkiinde seyir halinde olan 48 VV 117 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası tütün tarlasında uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. - MUĞLA