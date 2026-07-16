Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 yaralı

Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 yaralı
16.07.2026 16:32  Güncelleme: 16:34
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Muğla-Denizli karayolu Çakmak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Muğla- Denizli karayolu Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, ambulans ve trafik ekipleri ile jandarma sevk edildi. Tek taraflı kazada araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışarak araçta mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Denizli, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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