Muğla Depreminde 75 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Vali Akbıyık: "Muğla depreminde 1'i ağır 75 kişi yaralandı"

MUĞLA - Muğla'da gece saat 02.17'de merkez üssü Marmaris 10 kilometre açıkları olarak açıklanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrası Muğla genelinde panik atak kaynaklı bir vatandaş ölürken, 75 vatandaş da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 65'i ayakta tedavi gördü.

Deprem sonrası evlerinin ve kaldıkları otellerin balkonundan atladıkları belirlenen ve yaralanan 75 kişiden 72'si taburcu edildi. 3 kişiden birisinin durumunun ağır olduğu iki kişinin ise sağlık kuruluşlarının ortopedi servislerinde tedavilerinin devam ettiği açıkladı. AFAD ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ekipler tarafından deprem nedeniyle tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da depremden kaynaklı bir yıkım yaşanmadığını açıkladı.

Marmaris Kaymakamlığında Muğla Valisi İdris Akbıyık Başkanlığında yapılan İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Genel Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla İl Jandarma Komutanı, Tuğgenerel Emrullah Büyük,. İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, AFAD İL Müdürü İshak Cindioğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve diğer ilgili kurumlar katıldı.

İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Abıyık, "Depremin olduğu andan itibaren Valiliğimiz koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile iletişime geçtik. İlde de tüm kaymakamlarımız ile AFAD, güvenlik güçlerimiz ilgili kurum müdürlerimiz, belediye başkanlarımız ile hızlı bir şekilde alan taraması yaptık. Allah'a şükür ilimizde bir yıkım meydana gelmedi. Sadece 2 ihbar alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin burada yaptığı çalışmada bir tanesi hafif hasarlı diğer yapıda ise herhangi bir sıkıntı yok. Ekiplerimizin tamamı alanda. Gelen ihbarlara göre incelemelere yapılıyor. Tüm kurumlarımız deprem nedeniyle seferber oldu. 566 kurum personelinin yanı sıra STK'lar da alanda görev yaptı.

Maalesef bir evladımızı deprem esnasında kaybettik. Panik atağa bağlı kalp ritim bozukluğunun neden olduğu değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise önümüzdeki aylarda yapılan inceleme sonucu belirlenecek. Tüm il genelinde Marmaris çoğunlukta olmak üzere 75 vatandaşımız sağlıkla ilgili etkilendi. Bunlardan şuan da hastanede yatan 3 vatandaşımız bulunuyor. Bunlardan da birinin durumu biraz ağır. Kafa travması nedeniyle yoğun bakımda. Diğer 2 vatandaşımız ise Ortopedi servisinde tedavi altında. Daha önce hastaneye giden vatandaşlarımızın hayati tehlikesi yok. Biraz önce yaptığımız son değerlendirmelerde Allah'a şükür ilimiz ve Marmaris'te bir yıkım söz konusu değil. Binalarımızın bu güçte bir depreme de dayanıklı olduğunu gördük. Alanda taramalarımız devam ediyor. Gelen ihbarlara göre ekiplerimiz müdahale ediyor. Şuan turizmi etkileyecek bir durum yok" dedi.