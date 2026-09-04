Muğla Fethiye\'de asansör boşluğuna düşen 49 yaşındaki Durmuş Ünal hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Taşyaka Mahallesi 141. Sokak'ta meydana geldi. 49 yaşındaki Durmuş Ünal, bir binadaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ünal'ın cenazesi, olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.