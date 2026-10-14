Muğla Marmaris\'te kara üzerinde tespit edilen 18 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Muğla Marmaris'te kara üzerinde tespit edilen 18 Afganistan uyruklu göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Özgök Koyu'nda kara üzerinde tespit edilen 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalamada Sahil Güvenlik istihbarat birimi ile Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli görev aldı.
Muğla'nı Marmaris ilçesi Özgök koyunda Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi Özgök Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 18fganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
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