Muğla Menteşe'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, can kaybı ve yaralanma olmadı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, can kaybı ve yaralanma olmadı

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Muğla Menteşe\'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, can kaybı ve yaralanma olmadı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

maddi

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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