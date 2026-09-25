Muğla Menteşe\'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, can kaybı ve yaralanma olmadı

Muğla Menteşe'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı, can kaybı ve yaralanma olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
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Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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