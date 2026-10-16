Muğla Menteşe\'de 76 yaşındaki adamın soba gazından zehirlendiği değerlendirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 76 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde tek başına yaşayan Halil İbrahim Öztürk'ü sabah saatlerinde ev sahibi Kadriye Kalkan kontrol etmek istedi. Kapının kapalı olması üzerine seslenerek kapıyı açmaya çalışan Kalkan, Öztürk'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

"Akşam çay verdim, orada çay içtik ikimiz"

Öztürk'ün ev sahibi Kadriye Kalkan, yaşananları anlattı. Öztürk'ü sabah saatlerinde evinde bulduğunu belirten Kalkan, "Kapı kapalıymış. Kapıyı tekmeledim, buldum. Benim kiracım. Akşam çay verdim, çay içtik ikimiz" diye konuştu. Kalkan içeri girdiğinde soba gazı kokusu aldığını belirtti. Öztürk'ün evine olaydan kısa süre önce kömür yardımı yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.