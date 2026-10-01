Muğla Menteşe'de geri manevra yapan ticari araç yaşlı vatandaşı yaraladı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de geri manevra yapan ticari araç yaşlı vatandaşı yaraladı

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Muğla Menteşe\'de geri manevra yapan ticari araç yaşlı vatandaşı yaraladı
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Hasan Ercan Caddesi'nde geri manevra yapan ticari araç, yolda bulunan yaşlı vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geri manevra yapan ticari aracın çarptığı yaşlı vatandaş yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hasan Ercan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 NA 065 plakalı ticari araç geri geri hareket ettiği sırada yolda bulunan yaşlı vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hasan Ercan Caddesi'nde kısa süreli hareketlilik yaşanırken, trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiYaralanma3. SayfaMenteşeGüncelMuğlaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de geri manevra yapan ticari araç yaşlı vatandaşı yaraladı - Son Dakika
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