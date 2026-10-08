Muğla Menteşe'de metruk binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de metruk binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

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Muğla Menteşe\'de metruk binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
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Muğla Menteşe'de Tabakhane Caddesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar evlerini korumak için hortumlarla sulama yaparken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da evlerini yangından korumak için hortumlarla önlem aldı.

Yangın, Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan metruk binada meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için ekipler bölgede çalışma yürüttü.

Öte yandan metruk binanın çevresinde yaşayan vatandaşlar, yangın sırasında tedbir amacıyla evlerinin çevresini hortumlarla sulayarak alevlere karşı önlem aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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