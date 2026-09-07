Muğla Menteşe'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de orman yangını kontrol altına alındı

Muğla Menteşe\'de orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, çok sayıda hava ve kara aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme uçaklarının 5 sortide 90 saniyede bıraktığı 15 ton su, alevlerin söndürülmesinde etkili olurken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden uçakların 5 sorti ile 90 saniyede 15 ton suyu alevlerin üstüne bırakması yangının kontrol altına alınmasında etkili oldu.

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte de bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edilirken yangın bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesi devam etti. Yangın bölgesinde 15 helikopter, 7 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinası, 33 araç, 1 TOMA ile karadan müdahale edildi. Karadan ve havdan yapılan yoğun müdahale ile yağın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hava müdahalesi etkili oldu, 90 saniyede 15 ton su bıraktılar

Hava ekipleri yangın bölgesinde alevlerin üzerine tonlarca su bıraktı. Air Tractor tipi yangın söndürme uçaklarının art ardına beş sorti ile alevlerin üstüne 90 saniye içerisinde 15 ton su bırakması kameraya yansıdı. Yapılan hava müdahalesi, karadan ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Menteşe'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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