Muğla Menteşe\'de temizlik ateşi rüzgarla yayıldı, 2 dönüm otluk alan zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar yaylasında temizlik ateşi yakan bir vatandaş, ateşin rüzgarın etkisi ile yayılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İhbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerine vardıklarında vatandaşların yanan otlara müdahale ettiği ve itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Yangında 2 dönüm otluk alan zarar gördüğü açıklandı.