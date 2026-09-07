Muğla Menteşe Yaraş'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Muğla Menteşe Yaraş'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla Menteşe Yaraş\'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına orman arazözleri ve itfaiye ekipleri karadan, havanın ağarmasıyla birlikte çok sayıda hava aracı da havadan müdahale ediyor. Ekiplerin alevlere karşı mücadelesi devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına orman arazözleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahaleye başladı. Havanın ağarmasından sonra ise bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan alevlere karşı mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Menteşe, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Menteşe Yaraş'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe Yaraş'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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