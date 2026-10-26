Muğla Milas Belediye Başkanı Topuz, tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve rüşvet almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.