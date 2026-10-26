Muğla Milas Belediye Başkanı Topuz, tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Muğla Milas Belediye Başkanı Topuz, tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında tutuklanan Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u görevden uzaklaştırdı. Karar, Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Kanun'un 47'nci maddeleri uyarınca geçici tedbir olarak alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve rüşvet almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıFevzi Topuz3. SayfaPolitikaGüncelMuğlaSon Dakika

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