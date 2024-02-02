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Muğla Milas'ta çıkan yangında otomobil küle döndü - Son Dakika
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Muğla Milas'ta çıkan yangında otomobil küle döndü

Muğla Milas\'ta çıkan yangında otomobil küle döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde, Zafer Caddesi Çamlı sokakta park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç küle döndü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

02.02.2024 11:58
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında bir otomobil küle döndü.

Yangın, Zafer Caddesi Çamlı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden çıkan alevleri gören mahalle sakinleri, 112 Acil Servis hattını arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine hızla yetişen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Milas'ta çıkan yangında otomobil küle döndü - Son Dakika
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