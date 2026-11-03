Muğla Milas\'ta seyir halindeki tırda çıkan yangında römorkun iki lastiği zarar gördü

Muğla'nın Milas İlçesi Pınarcık Mahallesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve trafik ekipleri sevk dildi. İtfaiye ekipleri bölgeye varıncaya kadar yoldan geçen sürücüler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yanan alanlarda soğutma çalışması yapıldı.

Tırda meydana gelen yangın sonucunda römorkun sağ arka iki lastiği ve römorkun yaklaşık 1 m'lik kısmı yangından zarar gördü. Yangının aracın fren balatalarının aşırı ısınması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.