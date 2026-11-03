Muğla Milas\'ta seyir halindeki tırda çıkan yangında römorkun iki lastiği zarar gördü

Muğla Milas'ta seyir halindeki tırda çıkan yangında römorkun iki lastiği zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesi Pınarcık Mahallesi'nde seyir halindeki bir tırda çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında römorkun sağ arka iki lastiği ve yaklaşık 1 metrelik kısmı zarar görürken, yangının fren balatalarının aşırı ısınması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Muğla'nın Milas İlçesi Pınarcık Mahallesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve trafik ekipleri sevk dildi. İtfaiye ekipleri bölgeye varıncaya kadar yoldan geçen sürücüler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yanan alanlarda soğutma çalışması yapıldı.
Tırda meydana gelen yangın sonucunda römorkun sağ arka iki lastiği ve römorkun yaklaşık 1 m'lik kısmı yangından zarar gördü. Yangının aracın fren balatalarının aşırı ısınması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?