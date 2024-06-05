Muğla'nın Datça ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplamda 31 göçmen yakalanırken, 11 göçmen ve bir göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. İlk olayda, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan kurtarılan 11 göçmen ve bir kaçakçı, Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. İkinci olayda ise hareket halindeki bir lastik botta 31 göçmen yakalandı.

05.06.2024 20:37
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ik düzensiz göçmen olayında 31 düzensiz göçmen yakalanırken, 11 düzensiz göç men ve bir düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmesi sonrası lastik bottan yardım talebinde bulunuldu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sabah saatlerinde ise Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde 31 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Datça ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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