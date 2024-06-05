Muğla'nın Datça ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı

3.Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ik düzensiz göçmen olayında 31 düzensiz göçmen yakalanırken, 11 düzensiz göç men ve bir düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmesi sonrası lastik bottan yardım talebinde bulunuldu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sabah saatlerinde ise Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde 31 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) yakalandı. - MUĞLA