Muğla\'nın Datça ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı

KTSÜ'deki sahte diploma skandalıyla ilgili tutuklanan YÖDAK Başkanı ve yardımcısı kefaletle serbest bırakıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki sahte diploma ve yolsuzluk skandalıyla ilgili tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, Avcı ve Hasgüler'e yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartı koydu.