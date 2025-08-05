Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde sazlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Köyceğiz ilçesi Hamitköy Mahallesi yakınlarında, sazlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Sazlık Yangını Çıktı - Son Dakika
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