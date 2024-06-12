Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.19'da Marmaris'in 74 kilometre açığında 44.4 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla merkez Datça ve Marmaris başta olmak üzere hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA