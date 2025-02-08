Muğla\'nın Milas İlçesinde Orman Yangını Çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Menteş Mahallesi Yusufca Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. - MUĞLA