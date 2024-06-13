Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

13.06.2024 11:14
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Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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