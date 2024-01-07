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Muğla Seydikemer'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla Seydikemer'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç, beton elektrik direğine çarparak durdu. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla Seydikemer\'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
07.01.2024 - 18:59,
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayan 41 AKA 140 plakalı otomobil sürücüsü F.Ç. (29) direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak duran araç sürücüsü F.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri muhtemel başka kazaları engellemek için yolda trafik önlemleri aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla Seydikemer'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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