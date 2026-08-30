Muğla ve Antalya\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangını ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında 29 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangını 25. saatinde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.