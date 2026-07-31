Muğla ve Aydın'daki Orman Yangınları - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'daki Orman Yangınları

Muğla ve Aydın\'daki Orman Yangınları
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Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınları, aksiyon kamerası ile anbean kaydedildi.

Muğla ve Aydın'da çıkan orman yangınlarında, söndürme ekiplerinin çalışmaları aksiyon kamerasınca anbean kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına ekipler anında müdahale etti. Bölgede etkili olan rüzgar yangınların etkisini artırdı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın söndürme ekiplerinin mücadelesi ile Fethiye ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alırken, Çine ilçesinde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

"Aksiyon kamerası kayıttaydı"

Fethiye Üzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale eden ateş savaşçılarının mücadelesi ise aksiyon kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Gece saatlerindeki mücadele kameraya yansırken orman ekiplerinin cansiparane mücadelesi görüntüye yansıdı.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Acil Durum, 3. Sayfa, Aydın, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla ve Aydın'daki Orman Yangınları - Son Dakika

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