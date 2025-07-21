Muharrem İnce'den Şikayetinden Vazgeçme

CHP'li Muharrem İnce'ye yönelik cinsel içerikli sahte görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili davada yeni gelişme yaşandı. İnce, yargılanan CHP'li delege ve İBB meclis üyesi Ozan Özgür Doğru hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K. hakkında, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. CHP'li delege ve İBB meclis üyesi olan Ozan Özgür Doğru'nun dosyası ise ayrılmıştı. CHP'li İnce'nin avukatı tarafından 7 Temmuz'da Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesine verilen dilekçede, "Ozan Özgür Doğru hakkında yapılan şikayetten, müvekkilimizin talimatı doğrultusunda vazgeçiyoruz" denildi.

"İnce tekrar CHP üyesi olmasıyla beraber sanık Ozan Özgür Doğru yönünden şikayetinden vazgeçmiştir"

Dosyada yargılanan Salim Faruk müdafii avukat Erkan Çiftçi ise, soruşturmanın en başından beri hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, "Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde, ona ait olduğu iddia edilen ancak teknik bilirkişi incelemesinden geçmeyen görüntüler sebebiyle müvekkilimin yargılanması devam ediyor. İnce'nin şikayetçi olduğu dosyada esas hakkında mütalaa verilerek kime ait olduğu tespit edilmeyen görüntülerin, İnce'nin yüzünün montajlanarak ona atfedildiği bu yolla kendisine karşı hakaret suçunun işlendiği öne sürülmüştür. Bugün itibari ile; müşteki İnce tekrar CHP üyesi olmasıyla beraber sanıklardan Ozan Özgür Doğru yönünden şikayetinden vazgeçmiştir" dedi.

Kendi müvekkili yönünden şikayetin devem ettiğini belirten avukat Çiftçi, "Ozan Özgür Doğru, CHP kurultay delegesi ve İBB meclis üyesidir. Benim müvekkilim de CHP'lidir ancak bir mevki sahibi değildir. CHP için baba ocağı diyen Muharrem İnce'nin şikayetinden vazgeçmesi için kriteri baba ocağında önemli bir görevde olmak mıdır?" ifadelerine yer verdi. - ANKARA