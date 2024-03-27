Muhasebeci, 1 Milyon TL Değerindeki Evraklarını Kaybetti

Eskişehir'de bir anlık dalgınlık sonrası toplam 1 milyon TL değerindeki evraklarını kaybeden muhasebeci Filiz Şen, "1 milyona yakın zararım var. 1 ay meslek men cezası veriyorlar, 1 ay hapis kararı var. Eğer vicdanlıysanız ne olur geri getirin. Çünkü onlar resmi kayıtlar. Onlar onun işine yaramaz" dedi.
Eskişehir'de yaşayan ve muhasebeci Filiz Şen, geçtiğimiz cumartesi günü İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki evine oğluyla geldi. Elindeki maliyeti 1 milyon TL olan evrakları apartman girişindeki asansörün yanında unutup markete gitti. Yarım saat sonra marketten dönen Şen ve oğlu evrakları yerinde bulamadı. Mağdur olan Şen, eşyasını alan şahıslara o evrakların işlerine yarayamayacağını söyleyerek geri getirmeleri için seslendi.
"Bir mükellefin maliyeti şu anda 300-400 bin lira"
Olayla alakalı konuşan 25 yıllık muhasebeci Filiz Şen, "Bu Cumartesi günü oğlumla birlikte evrakları aldım eve geldim. Bir 10 dakikalığına dosyalarımı asansörün yanına bıraktım. Oğlumla markete gittik. Şifreleri bilmeyen giremez buraya veya zile basan girebilir. ya da bizi takip etmiş olan yapabilir diye düşünerek söylüyorum bunu. Geldim ve poşetler yok. İki tane poşette birisi bez poşet biri naylon poşet. İçerisinde resmi evraklarım, bilgisayarım, kırtasiye malzemelerim, iki dosya gitmiş. Bir de çocuğun abur cuburlarıyla bir de şapkası, bir de şarj cihazı vardı, telefonumun şarj cihazı vardı. Bir şey zannetti büyük ihtimalle onları, yok olmuş. Resmi evraklar yeni gelmişti mükelleften, evde işlemek için iki üç günümüz var. Belirli sürelerle bizim sıkıntılarımız oluyor. Bilgisayarlar sıkıntı yaşanıyor. Bu aralarda da enflasyonla alakalı olarak ek beyannamelerimiz geldi. Onlarla ilgili olduğu için evde çalışacağım diyerekten eve getirdim. ve bunlar da zaten yeni geldiği için yedekleri olmayan evraklar, ilginç olan o. Bir mükellefin maliyeti şu anda 300-400 bin lira. Yani toplam bana maliyetiyle birlikte 1 milyona yakın zararım var. 1 ay meslek men cezası veriyorlar, 1 ay hapis kararı var. 1 ay ile 3 ay arasında değişiyor bu tabii ki. Onun kanıtlamamıza bağlı evrakların kaybolduğuna dair. Çünkü bu evrakı başkaları kendileri de yok edebiliyorlar, suiistimal olduğu için bunu önlemek için bu tür cezalar veriliyor bize. ve 10 yıl saklamak zorundayız kendisi isteyene kadar" dedi.
"Onlar onun işine yaramaz"
Düşmanlarının olduğunu belirten Şen evrakları alan kişiye şöyle seslendi;
"Benim düşmanım olarak insanlar var. Onlar yaptı diye düşünüyoruz. Ama o anda da apartmana oğlumdan, benden başka giren görünmediği söyleniyor. Komşulardan kamera kayıtlarını istedik, 'çalışmıyor kameralarımız' dediler. Apartman sakinlerini tek tek gezdim, yanlışlıkla hani olur ya kendi evrakı zanneder, evrak değil de atılacak bir şey zanneder. Hani gördünüz mü diye tek tek sordum herkese, görmedik, duymadık, bilmedik dediler. Benim en büyük hatam buraya bırakmak. Ben hatamı kabul ediyorum. Ama En büyük sıkıntımız bizim apartmanımızda kameranın olmaması. Evrak sizin işinize yaramaz. Gerçekten sizin işinize yaramaz. Eğer vicdanlıysanız ne olur geri getirin. Çünkü onlar resmi kayıtlar. Onlar onun işine yaramaz. Bana bunu yapan kimse ne olur geri getirsin, yalvarıyorum. Söz veriyorum bütün şikayetimi geri alacağım." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Muhasebeci, 1 Milyon TL Değerindeki Evraklarını Kaybetti - Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili olarak yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Moiz M. liderliğindeki şüphelilerin mali sıkıntı yaşayan kişilere yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtılarak kredi sağlama vaadinde bulundukları ve faiz karşılığında borç verdikleri tespit edildi.
Esenyurt'ta bir dükkana sahte 100 dolar ile ayakkabı almaya çalışan şahıs, esnaf tarafından fark edilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İki gün sonra başka bir yabancı uyruklu şahıs da aynı yöntemle esnafı kandırmaya çalıştı ancak şüphelenen esnaf tarafından polise teslim edildi.
Fatih'te bir dükkan sahibi, tartıştığı kadını darp ettiği için gece saatlerinde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Dükkan daha sonra belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18,5 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındığı belirtildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 17 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli A.T.'nin (30) yapılan kaba üst aramasında 17 gram kubar esrar ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Denizli'de bir üniversite öğrencisi genç kız, yaklaşık 2 aydır penceresine gelen tacizci nedeniyle kabus yaşadı. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli, genç kızın odasını izlemekle suçlanıyor. Korku dolu günler geçiren genç kız, çareyi evden taşınmakta buldu. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan 'Kalkan-17' operasyonu hakkında bilgi verdi. Yapılan operasyonlarda 44 göçmen kaçakçısı ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonun, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen sorununa karşı mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, elektronik sigara ve kalem içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya'da Narkotik ekipleri tarafından durdurulan otobüsteki bir yolcunun eşyaları arasında yapılan aramada 97 adet likit esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki M.B. (52) isimli şüpheli şahsın eşyalarında yapılan aramada, 97 adet likid esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa'da freni boşalan bir otobüs, önce orta refüjdeki ağaca çarptı, ardından park halindeki kamyonete ve evin duvarına çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü hafif yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yerel Seçimler için vatandaşlar önümüzdeki Pazar günü sandığa giderek, Mahalli İdareler seçimlerinde yaşadıkları il ve ilçelerin Belediye Başkanını seçecek. Seçime artık günler kala Sandıklar kurulmadan önce kampanyalarda sona gelinirken anketler de art arda açıklanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?