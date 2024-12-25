Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: 19 Yaşındaki Elif Özdemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: 19 Yaşındaki Elif Özdemir Hayatını Kaybetti

Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: 19 Yaşındaki Elif Özdemir Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama sonucu hayatını kaybeden Elif Özdemir'in cenazesi defnedildi.

25.12.2024 14:29
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında 6 ay önce işe başlayan Elif Özdemir (19), meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi yakınlarının gözyaşı eşliğinde kaldırılırken, Özdemir'in küçük kardeşi ve annesi tabut başında gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi yakınları ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı teselli etti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Osmaniye köyünde yaşayan 19 yaşındaki Elif Özdemir, 6 ay önce Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında işe başladı. 24 Aralık Salı günü kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Özdemir, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine tespit edildi. Cenazesi memleketi Osmaniye köyüne getirilen Özdemir'in yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın küçük kardeşi ve annesi tabut başında gözyaşı dökerken acılı anne, "Ablana sarıl yavrum, yüreğimiz yandı" dedi.

Acılı aileyi sevenleri ve cenazeye katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı teselli etti. Genç kızın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Köy Mezarlığına defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: 19 Yaşındaki Elif Özdemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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