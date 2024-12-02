Mühimmat Hırsızlığı: 7 Tutuklama

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Adana emniyetinin deposundan mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı

ADANA - Adana Valiliği, emniyetin deposundan çalınan mühimmatla ilgili adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını açıkladı.

Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çalınan mühimmatlarla ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır." denildi.