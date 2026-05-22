Muhittin Böcek hakkında ALDAŞ dosyasından ev hapsi kararı

22.05.2026 23:52
Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada; başka suçlardan tutuklu yargılanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, ALDAŞ dosyasındaki tutukluluk halinin konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine çevrilmesine karar verildi.

ALDAŞ soruşturmasında 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalar yapıldığı ve bu yolla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine 14 Ocak'ta, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu, 1'inin ise yeni ameliyat olması nedeniyle hakkında gözaltı işlemi uygulanmadığı bildirilmişti. Gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

SEGBİS üzerinden ifadesi alınmıştı

ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin yürütülen soruşturmada, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince cezaevinde bulunan Muhittin Böcek'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınmıştı. Hakimlik, Böcek'in "zimmet" ve "zimmet suçlarının işlenmesine göz yumma" suçlarından tutuklanmasına karar vermişti.

Tutukluluk hali adli kontrole çevrildi

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Böcek'in avukatlarının mahkemeye yeniden başvuruda bulunması üzerine Böcek, akşam saatlerinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ALDAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Böcek'in bu dosyadaki tutukluluk halinin konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine çevrilmesine hükmetti.

Muhittin Böcek'in tutukluluk hali diğer dosyalardan devam ediyor.

5 Temmuz'da tutuklanmıştı

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın, "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan yargılanmasına devam ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

