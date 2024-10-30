Muhtar, Fotoğraf Stüdyosunu Savaş Alanına Çevirdi - Son Dakika
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Muhtar, Fotoğraf Stüdyosunu Savaş Alanına Çevirdi

Muhtar, Fotoğraf Stüdyosunu Savaş Alanına Çevirdi

Şanlıurfa'da muhtar ve yakınları fotoğrafçıyı borç yüzünden darp etti, güvenlik kamerası kaydetti.

30.10.2024 13:38
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Şanlıurfa'da bir fotoğraf stüdyosuna gelen muhtar ve yakınları, akrabalarına ait borç yüzünden ortalığı savaş alanına çevirdi. Fotoğrafçı ve kardeşinin tekme, tokat ve sopalarla darp edildiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyyübiye ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki fotoğraf stüdyosunda meydana geldi. İşletmeye gelen mahalle muhtarı İ.Z. ile yakınları, iddiaya göre iş yeri sahibi Musap K.'nın yurt dışına kaçan kuzeni A.K.'den alacağı paranın, kendisine ödemesini istedi. Musap K. her şeyden habersiz olduğunu, yapılan alışverişe şahit olmadığını belirtmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Koltukta oturan muhtarın Musap K.'ye tekme atmasıyla başlayan kavgada fotoğrafçı kardeşler, 6-7 kişilik grup tarafından tekme, tokat ve sopalarla darp edildi. Yaşanan darp anları ve işyerinin camlarının muhtar ve kardeşi tarafından tekmelerle kırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Darp raporu ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla emniyette giden fotoğrafçı kardeşler, şikayette bulundu.

"Dükkanımıza çökmeye çalışıyorlar"

Kardeşiyle iş yerinde darp edilen Musap K., "Dün kardeşim Yusuf beni aradı, muhtar gelmiş iş yerine gel dedi. Bizim uzaktan bir akrabayla alışveriş yapılmış, herhangi bir ilgi ve alakamız yok, bağlantımız yok, hiçbir şekilde şahit de olmadım, kefil de olmadım. Yanlarında da değildim. Herhangi bir bağlantımız olmamasına rağmen bizim dükkanımıza çökmeye çalışıyorlar. Adam mahalle muhtarlığının gücünü arkasına alarak, burası benim mahallem, burada ben mahalle muhtarıyım, burası benim bölgem, burada sen herhangi bir iş yapamazsın, diyerek daha önce birkaç kez bizi rahatsız etti. Biz de alacaklı olduğu kişiyle herhangi bir ilişkimizin olmadığını söyledik. Kimle ticaret yapmışsan git paranı ondan al dedik. Bunları söylememize rağmen sürekli bizi rahatsız etti. Dükkanımıza çökmeye çalıştı, biz de vermedik. Dükkanımızı savunduk, ondan sonra darp edildik" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtar, Fotoğraf Stüdyosunu Savaş Alanına Çevirdi - Son Dakika

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