Muhtar İş Kazasında Yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, iş yerinde metal kesimi yaptığı sırada meydana gelen kazada boyun bölgesinden yaralandı.

Olay, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demircilik mesleğini sürdüren 49 yaşındaki Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, spiralle metal kestiği sırada meydana gelen iş kazasında boyun bölgesinden yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Çakır için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, daha sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhtar Musa Çakır'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ