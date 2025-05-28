Muhtar Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Motosikletle kazaya karışan muhtar 14 gün sonra hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü mahalle muhtarı, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 15 Mayıs saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, Ferhat A. yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen muhtar ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Muhtar Veli Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 gün sonra bugün hayatını kaybetti.