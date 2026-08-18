Muhtara Tehdit: Aracına Zarar Verildi - Son Dakika
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Muhtara Tehdit: Aracına Zarar Verildi

Muhtara Tehdit: Aracına Zarar Verildi
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Isparta'da muhtar Musa Doğan'ın park halindeki aracının kabloları kesildi, koltukta bıçak bulundu.

Isparta'da muhtarın park halindeki aracının elektrik kabloları kesilirken, ön koltuğuna bıçak bırakıldı. Olay ardından şikayetçi bulunan muhtar, "Bunun bir tehdit mi ya da başka bir mesaj mı olduğunu bilmiyorum" dedi.

Isparta'da Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan'ın park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Mahalle Muhtarı Musa Doğan, pazar günü akşam saatlerinde aracını muhtarlık binasının bulunduğu bölgede park etti. Ertesi gün aracının yanına gelen Doğan, direksiyon ve gösterge panelinin bulunduğu bölümdeki elektrik kablolarının söküldüğünü ve bazılarının kesildiğini fark etti. Ayrıca aracını kontrol ettiği sırada ön koltuk üzerinde bir bıçak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra hırsızlık ve asayiş ekipleri de araç ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, olay yerindeki görüntüleri ve delilleri toplarken, bıçak da incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yaşanan olayın ardından Gülistan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulunan Musa Doğan, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadığını ve kimseyle herhangi bir husumetinin bulunmadığını söyledi. Olayın kendisini tedirgin ettiğini belirten Doğan, kimseyi suçlamak istemediğini ifade ederek, "Bizim mücadelemiz şahıslarla değil, mahallemizin huzuru ve güvenliği içindir. Hukuka ve adalete güveniyoruz. Hiçbir tehdit ve korkutma girişimi bizim görevimizi yapmaktan alıkoyamaz" dedi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

"Koltuğun üzerinde bir bıçak olduğunu gördüm"

Aracını akşam saatlerinde park ettiğini dile getiren Doğan, "Zaten ön tarafta da muhtarlık binamız var. Kendi şahsi motorumla gidip geliyordum. Dün öğleden sonra babam aradı ve aracın başına gelmemi söyledi. Ben de çarşıda olduğumu, işlerimi hallettikten sonra aracın başına geleceğimi söyledim. Daha sonra aracın başına geldiğimde, biraz önce de gösterdiğim gibi, arabanın çalışır aksamlarının hepsinin kabloları kopartılmış olduğunu gördüm. Emniyetteki arkadaşlar, düz kontak yapma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylediler. Diğer yerleri inceledikten sonra sağ koltuğun üzerinde bir bıçak olduğunu gördüm" dedi.

"Üç tane çocuğum var"

Olaydan sonra çok tedirgin olduğunu dile getiren Doğan, "Sonuçta bunun bir tehdit mi ya da başka bir mesaj mı olduğunu bilmiyorum. Üç tane çocuğum var. Bu konuyla alakalı yetkililer de incelemelerini daha detaylı şekilde yaptı. Isparta Gülistan Mahallesi muhtarıyım. Isparta'ya hizmet ediyorum. Polis ekipleri ivedilikle geldiler. Olay yeri inceleme, hırsızlık büro ve asayiş ekipleri kendi açılarından incelemelerde bulundular. Tüm birimleriyle destek sağladılar. Olay yerindeki görüntüleri aldılar. Daha kapsamlı çalışacaklarını söylediler. Bıçağı da muhafaza altına alarak götürdüler" ifadelerini kullandı.

"Kimseyle benim bir husumetim yok"

Doğan, olayın ardından Gülistan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Kimseyi suçlamak istemediğine değinen Doğan, "Kimsenin günahını almak istemiyorum. Kimseyle benim bir husumetim yok, zaten olamaz da. Mahallede sevilen biriyim. Herkesin, mahalleyi gezdiğim zaman evine gittiğimde bir kahve içecek dostlarım var. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. İlk defa başımıza geliyor. Bizim mücadelemiz şahıslarla değil, mahallemizin huzuru ve güvenliği içindir. Hukuka ve adalete güveniyoruz. Bu olay benim açımdan yalnızca şahsi bir mesele değildir. Mahallemize hizmet etmek, vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilenmek ve kamu görevini yürütmek için görevimizin başındayız. Hiçbir tehdit ve korkutma girişimi bizim görevimizi yapmaktan alıkoyamaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Isparta, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muhtara Tehdit: Aracına Zarar Verildi - Son Dakika

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