Muhtarlık tartışmasında kan döküldü - Son Dakika
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Muhtarlık tartışmasında kan döküldü

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Tokat'ın Kabatepe köyünde, muhtarlık tartışması sonucunda kan döküldü. Mustafa Ceylan ile yerine atanan Dursun Bezin arasında çıkan tartışmada Bezin, silahını çıkararak Ceylan ve kızına ateş etti. İki kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.07.2024 16:34
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Muhtarlık tartışmasında kan döküldü

TOKAT - Kazanan muhtarla yerine atanan muhtar arasındaki kavgada kan döküldü. 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Tokat'a bağlı Kabatepe köyünde yaşandı. İddiaya göre; 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kabatepe köyünde muhtar seçildikten sonra muhtarlığına engel bir hal ortaya çıkınca görevden alınan Mustafa Ceylan ile yerine atanan Dursun Bezin arasında tartışma çıktı. Ceylan'a ait tarlada çıkan tartışmada Bezin silahını çıkartarak Mustafa Ceylan ve kızı Tülin Ceylan'a ateş etti. Bezin kaçarak olay yerini terk etti. Baba kız köylünün yardımıyla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhtarlık tartışmasında kan döküldü
Kaynak: İHA

Mustafa Ceylan, Tokat, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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