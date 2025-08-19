Müjdat Gezen'e programdaki sözleri nedeniyle soruşturma - Son Dakika
Müjdat Gezen'e programdaki sözleri nedeniyle soruşturma

Müjdat Gezen\'e programdaki sözleri nedeniyle soruşturma
19.08.2025 15:39
Kendisine ait Youtube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğüne ifade verdi. Gezen’in ifadesinde, “Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir" dediği öğrenildi.

Tiyatro ve sinema dünyasının duayen ismi Müjdat Gezen, bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan ile YouTube'da yayımlanan programda sarf ettiği sözler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında, Gezen'in ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlaması kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

SÖZLERİ YARGI SÜRECİNE TAŞINDI

82 yaşındaki sanatçı, Arslan'ın hazırlayıp sunduğu "Bizim Ev" adlı programda yaklaşık 10 dakika süren bir sohbete katılmıştı. Programda Türkçenin kullanımından toplumsal yapıya, kadın-erkek ilişkilerinden günlük hayata uzanan başlıklar konuşuldu. Ancak aradan geçen bir yılın ardından Gezen'in sözleri yargı sürecinin konusu haline geldi.

Soruşturmanın çıkış noktası, Gezen'in programda dile getirdiği şu ifadeler oldu, "Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir söz vardır; anan kesin anandır ama baban belki babandır."

Müjdat Gezen'e programdaki sözleri nedeniyle soruşturma

İFADESİNE ULAŞILDI

Müjdat Gezen'in emniyetteki ifadesinde "Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur. Programda geçen 'Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'da çok sevdiğim bir söz vardır; 'anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti' ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği 'cennet annelerin ayakları altındadır' sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Sert:
    bu adam kasiniyo zorla 21 11 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Herşeyi yargıya havale etmeye gerek yok, günahım kadar sevmem şahsı fakat hadsiz ve çirkin sözlerine tepki verip toplumsal dışlanma yoluna gidilmeli herşeye cza tutuklama gözaltı insanları korkutur ve haksızlık algısını yayar. 11 11 Yanıtla
  • Önder Akbayır:
    Anadolu’da bu şekilde saçma bir söz yok,kendi adına konuş senin baban belli olmayabilir bu senin sorunun 13 4 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    bunlar artık yaşlanmış beyinleri sulanmış bunları konuşturmak bile doğru değil çünkü ne zaman ne söyleyeceği belli olmaz onun için itibar etmemek lazım sözlerine çünkü inancı belli bir zat Allah ıslah etsin inşallah.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
