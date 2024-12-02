Mumdan Yangın: 66 Yaşındaki Kadın Emekleyerek Kurtuldu

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Mumdan çıkan yangında yaşlı kadın emekleyerek kaçarak kurtuldu

66 yaşındaki ev sahibi Bedia Sertkaya: "Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik olmadığı için mum yakan ve ardından uyuyan kalan Bedia Sertkaya'nın evi çıkan yangında hasar gördü. Yangında yaralanma olmazken Sertkaya, evden emekleyerek kaçarak kurtuldu.

Yangın, Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 66 yaşındaki Bedia Sertkaya, akşam saatlerinde elektrik olmayınca mum yakmaya karar verdi. Karanlıkta kalmamak için mum yakan Sertkaya, mum yaktıktan sonra uyudu. Kısa bir süre mumdan kaynaklı çıkan yangınla birlikte uyunana Sertkaya, yatak odasının yandığını görünce panik ve korku yaşadı. Yangından emekleyerek kaçarak kurtulan Sertkaya ve torununu can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev hasar gördü.

"Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım"

Karanlıkta kalmamak için yaktığı mumun yangına neden olduğunu ifade eden Sertkaya, "Her gün elektrik kesildiği için o gece de elektrik yoktu. Uyumak için mum yaktım. 15 - 20 dakika sonrada uyudum. Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım. Ben burada uyuyordum sonra torunuma seslendim. Torunumla dışarıya çıktık. Torunum, komşulara ve itfaiyeye haber verdi. Ortalık çok karanlıktı" dedi.