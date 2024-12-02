Mumdan Yangın: 66 Yaşındaki Kadın Emekleyerek Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mumdan Yangın: 66 Yaşındaki Kadın Emekleyerek Kurtuldu

Hatay'da mumdan çıkan yangında 66 yaşındaki Bedia Sertkaya, emekleyerek evden kaçmayı başardı.

02.12.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mumdan çıkan yangında yaşlı kadın emekleyerek kaçarak kurtuldu

66 yaşındaki ev sahibi Bedia Sertkaya: "Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım"

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik olmadığı için mum yakan ve ardından uyuyan kalan Bedia Sertkaya'nın evi çıkan yangında hasar gördü. Yangında yaralanma olmazken Sertkaya, evden emekleyerek kaçarak kurtuldu.

Yangın, Defne ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 66 yaşındaki Bedia Sertkaya, akşam saatlerinde elektrik olmayınca mum yakmaya karar verdi. Karanlıkta kalmamak için mum yakan Sertkaya, mum yaktıktan sonra uyudu. Kısa bir süre mumdan kaynaklı çıkan yangınla birlikte uyunana Sertkaya, yatak odasının yandığını görünce panik ve korku yaşadı. Yangından emekleyerek kaçarak kurtulan Sertkaya ve torununu can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev hasar gördü.

"Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım"

Karanlıkta kalmamak için yaktığı mumun yangına neden olduğunu ifade eden Sertkaya, "Her gün elektrik kesildiği için o gece de elektrik yoktu. Uyumak için mum yaktım. 15 - 20 dakika sonrada uyudum. Yangın çıktığında uyandım ve emekleyerek evden çıktım. Ben burada uyuyordum sonra torunuma seslendim. Torunumla dışarıya çıktık. Torunum, komşulara ve itfaiyeye haber verdi. Ortalık çok karanlıktı" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Yaşam, Defne, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mumdan Yangın: 66 Yaşındaki Kadın Emekleyerek Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 23:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mumdan Yangın: 66 Yaşındaki Kadın Emekleyerek Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.