Münbiç'te Kamikaze Dron Saldırısı - Son Dakika
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Münbiç'te Kamikaze Dron Saldırısı

Münbiç\'te Kamikaze Dron Saldırısı

PKK/YPG, Türk gazetecilerin bulunduğu Münbiç'e kamikaze dronla saldırdı, panik anları kamerada.

18.12.2024 12:13
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Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te Türk gazetecilerin haber takibi için bulunduğu bölgeye PKK/ YPG'li teröristler tarafından kamikaze dronla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anında yaşanan panik kameraya yansıdı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile Fırat Nehri'nin doğusuna kaçan PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Teröristlerin kamikaze dronlarla gerçekleştirdiği saldırılara SMO güçleri anında karşılık veriyor. Türk gazetecilerin haber takibi için geldiği bölgeye teröristler tarafından art arda iki dron ile saldırı gerçekleştirildi. Gazetecilerin ağaçlık alana koşarak saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırı anında yaşanan panik ise kameralara saniye saniye yansıdı. İlk dronun bölgeye düşmesinin hemen ardından ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. Dronun görünmesiyle birlikte SMO güçleri ateş açtı. Vurulan dron hedefine ulaşamadan düşürüldü. Kamikaze dronun düşmesinin ardından patlama meydana geldi. Gazeteciler başka bir saldırı ihtimaline karşı güvenli bölgeye çekildi. - MÜNBİÇ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

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