Münih'te yük treni çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
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Münih'te yük treni çarpışması: 1 ölü

20.06.2026 15:57
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Münih'te iki yük treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kazanın nedeni araştırılıyor.

Almanya'nın Münih kentinde yük trenlerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Münih kentinin Milbertshofen bölgesindeki demir yolu üst geçidinde gece saatlerinde iki yük treni çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki vagon raydan çıkarak yola düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Dünya, Münih, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Münih'te yük treni çarpışması: 1 ölü - Son Dakika

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