Muradiye\'de Ocak Ayı Suçla Mücadele Verileri Açıklandı

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VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, güvenlik güçleri tarafından yürütülen ocak ayı suçla mücadele verilerini paylaştı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalarda, ocak ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 156, yakalanan organizatör sayısı 25, 45 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 silah, 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 10 kişi yakalandı. Ocak ayı içerisinde 5 bin 841 araç kontrol edilerek, 169 araca ceza tutanağı tanzim edildi. Çalışmalar sonucunda kayıp bir şahıs da bulundu" denildi. - VAN