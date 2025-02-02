Muradiye'de Ocak Ayı Suçla Mücadele Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muradiye'de Ocak Ayı Suçla Mücadele Verileri Açıklandı

Muradiye\'de Ocak Ayı Suçla Mücadele Verileri Açıklandı

Ocak ayında Muradiye'de 156 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör ile çeşitli suçlardan 10 kişi gözaltına alındı.

02.02.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, güvenlik güçleri tarafından yürütülen ocak ayı suçla mücadele verilerini paylaştı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalarda, ocak ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 156, yakalanan organizatör sayısı 25, 45 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 silah, 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, çeşitli suçlardan 10 kişi yakalandı. Ocak ayı içerisinde 5 bin 841 araç kontrol edilerek, 169 araca ceza tutanağı tanzim edildi. Çalışmalar sonucunda kayıp bir şahıs da bulundu" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Muradiye, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Suç, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muradiye'de Ocak Ayı Suçla Mücadele Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
14:14 Yer: Samsun AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Muradiye'de Ocak Ayı Suçla Mücadele Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.