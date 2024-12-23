Murat Kekilli'nin Annesi Toprağa Verildi

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Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Adana'da toprağa verildi

ADANA - Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bugün ise Kabasakal Mezarlığı'nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli'nin gözyaşı döktüğü görüldü.

Kekilli'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.